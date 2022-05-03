Экс-тренер Карацева задерживали по подозрению в организации договорных матчей

Бывший тренер российского теннисиста Аслана Карацева Егор Яцык подозревался в причастности к договорным матчам, утверждает L'Equipe.

Тренер был задержан полицией Франции во время «Ролан Гаррос» — 2020.

По данным издания, его допрашивали после показаний теннисисток Альбины Хабибулиной и Ксении Палкиной, которых позже дисквалифицировали за договорные матчи.

Однако официальные обвинения Яцыку так и не были предъявлены. В итоге его отпустили без предъявления обвинений.

Напомним, что Карацев работы с Яцыком на протяжении 3,5 лет, но прошлой осенью они прекратили сотрудничество.