Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:03

Экс-тренер Карацева задерживали по подозрению в организации договорных матчей

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер российского теннисиста Аслана Карацева Егор Яцык подозревался в причастности к договорным матчам, утверждает L'Equipe.

Тренер был задержан полицией Франции во время «Ролан Гаррос» — 2020.

По данным издания, его допрашивали после показаний теннисисток Альбины Хабибулиной и Ксении Палкиной, которых позже дисквалифицировали за договорные матчи.

Однако официальные обвинения Яцыку так и не были предъявлены. В итоге его отпустили без предъявления обвинений.

Напомним, что Карацев работы с Яцыком на протяжении 3,5 лет, но прошлой осенью они прекратили сотрудничество.

Аслан Карацев
2
0
Читайте также
Как правильно мариновать шашлык, чтобы он получился вкусным
Нам нужна своя Лига чемпионов России. И никаких 18 клубов в РПЛ! Как пережить отлучение от еврокубков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев вернется на первое место рейтинга ATP, если Джокович проиграет Монфису в Мадриде

Дмитриева о Рублеве: «Он проводит очень длинные матчи. Нужно экономить силы»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости