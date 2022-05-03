Медведев вернется на первое место рейтинга ATP, если Джокович проиграет Монфису в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев может вернуться на первое место рейтинга ATP. Он снова станет первым, если серб Новак Джокович проиграет во втором круге турнира в Мадриде.

Сегодня, 3 мая, Джокович сыграет с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Игра начнется в 17.00 мск.

Отметим, в личных встречах серб ведет со счетом 17-0.

Даниил Медведев пропустил месяц из-за восстановления после операции по удалению грыжи, последний матч теннисист провел 31 марта.