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Сегодня, 15:49

Медведев вернется на первое место рейтинга ATP, если Джокович проиграет Монфису в Мадриде

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев может вернуться на первое место рейтинга ATP. Он снова станет первым, если серб Новак Джокович проиграет во втором круге турнира в Мадриде.

Сегодня, 3 мая, Джокович сыграет с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Игра начнется в 17.00 мск.

Отметим, в личных встречах серб ведет со счетом 17-0.

Даниил Медведев пропустил месяц из-за восстановления после операции по удалению грыжи, последний матч теннисист провел 31 марта.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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