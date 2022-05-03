Дмитриева о Рублеве: «Он проводит очень длинные матчи. Нужно экономить силы»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» победу Андрея Рублева над британцем Джеком Дрэйпером во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

«Тут трудно говорить, не всем подходит мадридский грунт. Вы, наверное, обратили внимание, что особенно в женском турнире очень многие проиграли легко и как-то без борьбы. В трех грунтовых турнирах: в Италии, Франции и Испании, — везде разное покрытие и отскок. Единственное, что беспокоит, — он проводит длинные матчи, все-таки нужно экономить силы, потому что впереди еще очень долгий путь до конца главного турнира «Большого шлема». Нагрузка то большая и на нервную систему, и на физическое состояние. Я надеюсь, что они с тренером четко рассчитали, что силы нужно беречь и экономить», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Рублев победил со счетом 2:6, 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.