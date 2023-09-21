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Сегодня, 11:07

Экс-девятая ракетка мира Чесноков перенес операцию на глаза

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков сообщил, что перенес операцию на глаза.

«В последние дни я не следил за успехами наших теннисистов. Сейчас я лежу в больнице, перенес операцию на глаза, несколько дней еще точно пробуду тут. Рад, что ребята продолжают побеждать», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

57-летний Чесноков является победителем 7 турниров ATP, а также финалистом Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России. Его высшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал «Ролан Гаррос» в 1989 году, где он уступил американцу Майклу Чангу.

Чесноков завершил карьеру теннисиста в 2000 году. После этого несколько месяцев он был тренером россиянина Марата Сафина.

Источник: https://tass.ru/sport/18804695
Теннис
Андрей Чесноков
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