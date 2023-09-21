Качмазов вылетел в первом круге турнира в Чэнду
Россиянин Алибек Качмазов вылетел в первом круге турнира в Чэнду (Китай).
21-летний уроженец Владикавказа уступил австралийце Кристоферу О`Коннеллу со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Матч длился 2 часа 10 минут.
О`Коннелл в следующем круге встретится с японцем Таро Даниэлем.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Алибек Качмазов (Россия, Q) — 7:6 (7:3), 6:4
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