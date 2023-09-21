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Сегодня, 10:17

Качмазов вылетел в первом круге турнира в Чэнду

Руслан Минаев
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Россиянин Алибек Качмазов вылетел в первом круге турнира в Чэнду (Китай).

21-летний уроженец Владикавказа уступил австралийце Кристоферу О`Коннеллу со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Матч длился 2 часа 10 минут.

О`Коннелл в следующем круге встретится с японцем Таро Даниэлем.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Алибек Качмазов (Россия, Q) — 7:6 (7:3), 6:4

Теннис
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