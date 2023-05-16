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16 мая, 14:03

Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл Кэмерона Норри из Великобритании в четвертом круге «Мастерса» в Риме — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

1-я ракетка мира Джокович 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 13-й ракетки мира Норри 4 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В четвертьфинале турнира Джокович сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Хольгер Руне (Дания).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 13) — 6:3, 6:4

Теннис
Новак Джокович
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