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16 мая, 14:36

Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Риме и сыграет с Медведевым

Мария Гусева
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Джеффри Джон Вольфа из США в третьем круге турнира ATP в Риме (Италия) — 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Зверев сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Вольфа 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк пойнт.

В 1/8 финала турнира Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 19) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:4, 7:5

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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