Чесноков назвал главную сенсацию турнира в Риме

Бывшая девятая ракетка Андрей Чесноков рассказал, кто его удивил на турнире в Риме.

«На турнире в Риме меня очень порадовал венгр Марожан. Он реально здорово играл. Просто потрясающе. Я даже не представлял, что 135-й номер рейтинга АТР способен показывать такой блестящий теннис. Кроме того, это хороший показатель для всего мира, что первая ракетка может уступить 135-й. Хотя играл Марожан на уровне топ-20. Причем у него до этого были довольно тяжелые матчи и в квалификации, и в основной сетке. Но венгр получил уверенность и нашел свою игру», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Венгерский теннисист Фабиан Марожан обыграл испанца Карлоса Алькараса в третьем круге «Мастерса» в Риме. В 1/8 финала турнира Марожан сыграет с Борной Чоричем.