Турнир АТР в Санкт-Петербурге перенесен в Казахстан

АТР объявила о переносе турнира в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт организации. Соревнования пройдут в Нур-Султане (Казахстан).

Причина такого решения не уточняется. Впервые турнир АТР в столице Казахстана был проведен в 2020 году.

Турнир будет называться Astana Open. Он пройдет с 19 по 25 сентября 2022 года. Призовой фонд составит 480 тысяч долларов.

Ранее в УЕФА заявили, что перенос из Санкт-Петербурга финала футбольной Лиги чемпионов на данный момент не рассматривается.