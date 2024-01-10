Виландер: «Надаль повлиял на молодое поколение больше, чем Федерер или Джокович»

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер высоко оценил влияние испанского теннисиста Рафаэля Надаля на молодое поколение.

«Пришло время прославлять Рафаэля Надаля, потому что Надаль — главная причина, почему у нас, в теннисе, присутствует страсть и такие игроки, как Карлос Алькарас или Стефанос Циципас. Я имею в виду, что Рафаэль повлиял на молодое поколение больше, чем Роджер Федерер или даже Новак Джокович из-за того, как он вел себя на протяжении многих лет. Он спортсмен, который всегда очень старается, может быть, иногда даже слишком сильно. Но я думаю, это именно то, что мы хотим видеть в наших молодых игроках», — приводит Tennis365 слова Виландера.

7 января Надаль сообщил, что из-за повреждения пропустит Australian Open. В этом сезоне он принял участие в турнире в Брисбене, где дошел до стадии четвертьфинала.

37-летний испанец является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».