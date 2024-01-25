Джокович получит приглашение на товарищеский матч сборных России и Сербии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что в ближайшее время передаст первой ракетке мира Новаку Джоковичу приглашение на матч между сборными России и Сербии.

«Это пожелание организаторов матча. Если не будет играть нигде, то есть вариант, что Джокович сможет [приехать]. Возможно, я приглашение ему пришлю даже сейчас, пока он в Австралии. Меня попросили — я приглашение передам. А там — по воде вилами, сможет ли он», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

36-летний сербский теннисист является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.