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Сегодня, 20:46

Джокович получит приглашение на товарищеский матч сборных России и Сербии

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что в ближайшее время передаст первой ракетке мира Новаку Джоковичу приглашение на матч между сборными России и Сербии.

«Это пожелание организаторов матча. Если не будет играть нигде, то есть вариант, что Джокович сможет [приехать]. Возможно, я приглашение ему пришлю даже сейчас, пока он в Австралии. Меня попросили — я приглашение передам. А там — по воде вилами, сможет ли он», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

36-летний сербский теннисист является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/19817981
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