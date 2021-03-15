Джокович побил собственный рекорд по количеству недель пребывания на первом месте в рейтинге АТР
06:56
Сербский теннисист Новак Джокович 15 марта начал 312-ю неделю в качестве первой ракетки мира, сообщает официальный сайт АТР.
Таким образом, 33-летний серб установил новый рекорд в мире тенниса. Предыдущее достижение принадлежало также ему — 311 недель.
Новак Джокович — 18-кратный победитель «Турниров большого шлема», в том числе, Australian Open-2021.
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