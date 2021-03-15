Даниил Медведев: «Неприятно, когда нелестно отзываются о новом поколении теннисистов»

Российский теннисист Даниил Медведев 14 марта после победы на турнире в Марселе ответил в интервью пресс-службе АТР на критику «нового поколения теннисистов».

«Лично мне неприятно, когда люди критикуют новую волну теннисистов. Они считают, что после ухода «Большой тройки» теннис никогда не будет прежним. Но, хочу отметить, что теннис всегда был до появления Джоковича, Надаля и Федерера. Неприятно, когда нелестно отзываются о новом поколении теннисистов», — считает Медведев.

15 марта Даниил Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира.