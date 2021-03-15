Медведев и Рублев остались в тройке чемпионской гонки ATP

Официальный сайт АТР 15 марта обновил рейтинг чемпионской гонки-2021.

На первом месте продолжает находиться серб Новак Джокович (2 140 очков), а дальше идут россияне — Даниил Медведев (1 950 очков) и Андрей Рублев (1 260 очков).

На пятом месте находится Аслан Карацев (765 очков).

В воскресенье, 14 марта, Даниил Медведев стал победителем турнира в Марселе (Франция), обыграв француза Пьера-Юга Эрбера.