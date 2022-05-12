Джокович победил Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме (Италия).

В третьем круге серб победил швейцарца Стэна Вавринку в двух сетах — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Джокович сделал 2 подачи на вылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав 5 из 7 брейк-пойнтов. У Вавринки 1 эйс и 4 двойных ошибки, швейцарец реализовал 1 брейк-пойнт из 4.

В четвертьфинале Джокович сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:2, 6:2