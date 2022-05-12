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Сегодня, 19:49

Гарин сыграет против Зверева в четвертьфинале турнира в Риме

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чилийский теннисист Кристиан Гарин вышел в четвертьфинал турнира в Риме (Италия).

В третьем круге чилиец победил хорвата Марина Чилича в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 58 минут. Гарин сделал одну подачу на вылет, 6 двойных ошибок и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. У Чилича 3 эйса, 2 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 20.

В четвертьфинале Гарин сыграет с немцем Александром Зверевым.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Кристиан Гарин (Чили) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 4:6, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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