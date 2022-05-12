Гарин сыграет против Зверева в четвертьфинале турнира в Риме
Чилийский теннисист Кристиан Гарин вышел в четвертьфинал турнира в Риме (Италия).
В третьем круге чилиец победил хорвата Марина Чилича в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:4.
Матч длился 2 часа 58 минут. Гарин сделал одну подачу на вылет, 6 двойных ошибок и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. У Чилича 3 эйса, 2 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 20.
В четвертьфинале Гарин сыграет с немцем Александром Зверевым.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Кристиан Гарин (Чили) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:3, 4:6, 6:4
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