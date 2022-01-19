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Сегодня, 13:53

Джокович — один из трех невакцинированных игроков из топ-100 рейтинга

Роман Шишов
Корреспондент

Первая ракетка мира Новак Джокович является одним из трех теннисистов из топ-100 рейтинга ATP и WTA, у которых нет прививки от коронавируса, информирует The Telegraph. Как отмечается, это может поставить под сомнение его дальнейшее участие в турнирах.

Другим таким теннисистом является американец Теннис Сандгрен. Еще не вакцинировалась одна теннисистка из топ-100, но ее имя не называется.

Для участия в турнирах ATP и WTA необходима вакцинация. Медотводом являются лишь случаи терапевтических исключений. Именно с медотводом от вакцинации Джокович хотел сыграть на проходящем Australian Open, однако после судебного разбирательства ему запретили выступать. При этом 34-летний серб был вынужден покинуть страну, так как правила въезда в Австралию также требуют вакцинации.

Новак Джокович
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