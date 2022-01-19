Тарпищев прокомментировал решение Карацева сменить тренера

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российским игрокам желательно работать с местными тренерами. В конце прошлого года Карацев уволил Егора Яцыка, под руководством которого из топ-500 попал в топ-20. Новым тренером 15-й ракетки мира стал 42-летний испанец Габриэль Трухильо-Солер.

«Что касается смены тренера, в теннисе спортсмен сам выбирает тренера и увольняет его, — отметил «СЭ» Шамиль Тарпищев. — Обычно берут нового тренера, чтобы скорректировать недочеты, закрыть свои многолетние проблемы. В этом нет ничего особенного. Но западные тренеры больше советуют, чем заставляют, а наших надо заставлять. В этом есть проблема системности работы, потому что наши тренеры больше заставляют, чем западные».

В январе стало известно, что 14-я ракетка мира Денис Шаповалов прекратил сотрудничество с Михаилом Южным.