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Сегодня, 16:55

Надаль — о возможном введении обязательной вакцинации в ATP: «Поддерживаю меры, которые помогают спасать жизни»

Надаль прокомментировал возможное введении обязательной вакцинации в ATP
Анна Горшкова
Корреспондент

Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением о возможном введении обязательной вакцинации против коронавируса в ATP.

«Кто я такой, чтобы это решать? Но мы пережили два года пузырей, сложных условий, — приводит слова Надаля Tennis BTU ENG. — Если бы все были привиты, это позволило бы улучшить качество жизни в туре и, что важнее всего, за его пределами. Конечно, я всегда поддерживаю меры, которые помогают спасать жизни».

Ранее Надаль во втором круге Australian Open победил немца Янника Ханфманна (6:2, 6:3, 6:4). В следующем матче испанец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Источник: https://twitter.com/Tennis_BTU_ENG/status/1483757438306291715
Теннис
Коронавирус
Рафаэль Надаль
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