Джокович — о готовности к United Cup: «У меня в голове только одна цифра — 100 процентов»

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что в матчах за сборную Сербии на United Cup будет выкладываться по максимуму.

Турнир проходит с 29 декабря по 7 января.

«У меня в голове только одна цифра. Вы знаете, это всегда 100 процентов. Я не делаю расчетов, когда выхожу на корт, независимо от уровня турнира, особенно когда играю за свою страну. Я никогда их не производил, не буду делать этого и завтра, вне зависимости от возраста или состояния, в котором я нахожусь. Меня бы здесь не было, если бы я не мог играть и выкладываться на все 100 как в одиночном, так и, возможно, в миксте. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад хотя бы в одну победу для моей страны», — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

36-летний сербский теннисист является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.