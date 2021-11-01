Джокович: «Номер 1 по итогам года будет разыгрываться между мной и Медведевым»

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, с кем будет конкурировать за лидирующее место в рейтинге ATP по итогам года.

«Номер 1 по итогам года будет разыгрываться между мной и Медведевым, и я нахожусь в довольно выгодном положении, — цитирует Джоковича Atptour. — Разумеется, это главная цель на конец сезона помимо стремления хорошо выступить в Кубке Дэвиса с национальной командой. Надеюсь, я смогу успешно закончить сезон и закрепиться на первом месте по итогам года».

На турнире в Париже Джокович может в седьмой раз за год занять первое место в рейтинге ATP. Это позволит ему сравняться с Питом Сампрасом по количеству финишей на первом месте по итогам года в истории.

На данный момент 34-летний серб имеет на счету 10,340 балла, а Даниил Медведев — 9,540.

Rolez Masters в Париже стартовал сегодня и закончится 7 ноября.