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Джокович: «Номер 1 по итогам года будет разыгрываться между мной и Медведевым»

16:03
Новак Джокович и Даниил Медведев. Фото Getty Images
Новак Джокович и Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, с кем будет конкурировать за лидирующее место в рейтинге ATP по итогам года.

«Номер 1 по итогам года будет разыгрываться между мной и Медведевым, и я нахожусь в довольно выгодном положении, — цитирует Джоковича Atptour. — Разумеется, это главная цель на конец сезона помимо стремления хорошо выступить в Кубке Дэвиса с национальной командой. Надеюсь, я смогу успешно закончить сезон и закрепиться на первом месте по итогам года».

На турнире в Париже Джокович может в седьмой раз за год занять первое место в рейтинге ATP. Это позволит ему сравняться с Питом Сампрасом по количеству финишей на первом месте по итогам года в истории.

На данный момент 34-летний серб имеет на счету 10,340 балла, а Даниил Медведев — 9,540.

Rolez Masters в Париже стартовал сегодня и закончится 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/djokovic-paris-2021-preview

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