Ивашко сыграет с Медведевым во втором круге турнира ATP в Париже
14:47
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй круг турнира ATP в Париже.
В первом круге он победил Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
В следующем раунде он сыграет с российский теннисистом Даниилом Медведевым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Илья Ивашко (Белоруссия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 7:6 (7:2)
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