Ивашко сыграет с Медведевым во втором круге турнира ATP в Париже

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй круг турнира ATP в Париже.

В первом круге он победил Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем раунде он сыграет с российский теннисистом Даниилом Медведевым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Илья Ивашко (Белоруссия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 7:6 (7:2)