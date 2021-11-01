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Карацев проиграл Корде в первом круге турнира ATP в Париже

17:31
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Российский теннисист Аслан Карацев не смог пройти во второй круг турнира ATP в Париже (Франция).

В первом круге он проиграл Себастьяну Корде из США со счетом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

В следующем раунде Корда сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Себастьян Корда (США) — Аслан Карацев (Россия, 13) — 6:2, 6:7 (9:11), 7:6 (7:5)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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