Дуэт Котов/Шевченко проиграл в первом круге турнира в Стокгольме
Дуэт теннисистов Павел Котов/Александр Шевченко проиграл американо-французской паре Максим Кресси/Альбано Оливетти в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция) — 6:2, 6:3.
В следующем круге их ждет противостояние победителями противостояния Диего Идальго/Кристиан Родригес (Эквадор/Колумбия) — Бен Маклахлан/Джон-Патрик Смит (Япония/Австралия).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Максим Кресси/Альбано Оливетти (США/Франция) — Павел Котов/Александр Шевченко (Россия) — 6:2, 6:3
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