Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:15

Муратоглу считает, что Алькарас обладает качествами Надаля, Джоковича и Федерера

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Французский тренер Патрик Муратоглу считает, что испанский теннисист Карлос Алькарас совмещает в себе качества Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

«Он сочетает в себе качества трех величайших игроков всех времен. Я думаю, что его игра ближе всего к Федереру. Как и Роджер, он очень агрессивен и очень креативен, всегда пытается что-то придумать с мячом. Скорость, с которой он способен перемещаться от задней линии и входить в корт, — это чистый Роджер. В то же время у него есть контратакующие качества Джоковича, и он может играть долгие розыгрыши с большим вращением, как Надаль», приводит слова Муратоглу Tennis365 со ссылкой на Tennis Majors.

В 2022 году 19-летний Алькарас выиграл титул US Open. На данный момент он является 1-й ракеткой мира.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/carlos-alcaraz-combines-the-qualities-of-rafael-nadal-novak-djokovic-and-roger-federer-says-top-coach/
Карлос Алькарас
1
Читайте также
Кошмарный год Карлсена продолжается. Чемпион мира уступил 16-летнему вундеркинду из Индии
Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянин Шевченко проиграл швейцарцу Белье в первом круге турнира в Стокгольме
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости