Муратоглу считает, что Алькарас обладает качествами Надаля, Джоковича и Федерера

Французский тренер Патрик Муратоглу считает, что испанский теннисист Карлос Алькарас совмещает в себе качества Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

«Он сочетает в себе качества трех величайших игроков всех времен. Я думаю, что его игра ближе всего к Федереру. Как и Роджер, он очень агрессивен и очень креативен, всегда пытается что-то придумать с мячом. Скорость, с которой он способен перемещаться от задней линии и входить в корт, — это чистый Роджер. В то же время у него есть контратакующие качества Джоковича, и он может играть долгие розыгрыши с большим вращением, как Надаль», приводит слова Муратоглу Tennis365 со ссылкой на Tennis Majors.

В 2022 году 19-летний Алькарас выиграл титул US Open. На данный момент он является 1-й ракеткой мира.