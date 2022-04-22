Дмитриева считает, что Хачанову будет непросто обыграть Джоковича в Белграде

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинала турнира ATP в Белграде Новак Джокович — Карен Хачанов.

«Джокович в борьбе, но выиграл молодого соотечественника Кечмановича. Это говорит о том, что у Новака есть запас. Трудно говорить, в хорошей он сейчас форме или нет. Турнир в Белграде не очень сильный, но Джокович сумел собрать сильный состав в силу своего авторитета. Карен вроде лишь однажды обыграл Джоковича, и то это было в 2018-м на харде в зале. Непросто будет. Надеюсь, что Хачанов будет развивать свою активность, потому что если он будет поддаваться удобному для Новака ритму, то рассчитывать будет мало на что можно. Нужно самому дерзать и играть, если он в хорошей форме», — сказала Дмитриева «СЭ».

В четвертьфинале Хачанов в двух сетах победил Тиагу Монтейру из Бразилии — 7:5, 6:4.