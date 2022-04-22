Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:30

Дмитриева считает, что Хачанову будет непросто обыграть Джоковича в Белграде

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карен Хачанов.
Фото USA Today Sports

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинала турнира ATP в Белграде Новак Джокович — Карен Хачанов.

«Джокович в борьбе, но выиграл молодого соотечественника Кечмановича. Это говорит о том, что у Новака есть запас. Трудно говорить, в хорошей он сейчас форме или нет. Турнир в Белграде не очень сильный, но Джокович сумел собрать сильный состав в силу своего авторитета. Карен вроде лишь однажды обыграл Джоковича, и то это было в 2018-м на харде в зале. Непросто будет. Надеюсь, что Хачанов будет развивать свою активность, потому что если он будет поддаваться удобному для Новака ритму, то рассчитывать будет мало на что можно. Нужно самому дерзать и играть, если он в хорошей форме», — сказала Дмитриева «СЭ».

В четвертьфинале Хачанов в двух сетах победил Тиагу Монтейру из Бразилии — 7:5, 6:4.

Теннис
Анна Дмитриева
Карен Хачанов
Новак Джокович
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев рассказал о сложностях четвертьфинала турнира в Белграде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости