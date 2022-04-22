Рублев рассказал о сложностях четвертьфинала турнира в Белграде

Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от матча против Таро Даниэля в рамках 1/4 финала турнира в столице Сербии.

Рублев победил в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 и вышел в полуфинал турнира в Белграде.

«Я испытывал определенный стресс, потому что были непростые погодные условия. Было ветрено, мяч сильно менял траекторию. Очень трудно было контролировать мяч. Но мне удалось адаптироваться к условиям. Считаю, что провел неплохой матч», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

В полуфинале россиянин сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (шестой номер посева).