В Госдуме осудили правительство Италии за призыв не пускать российских теннисистов на «Мастерс» в Риме

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что правительство Италии постарается не допускать российских и белорусских теннисистов на «Мастерс» в Риме.

С такой инициативой выступил премьер-министр страны Марио Драги.

«Именно за вмешательство государства в дела спорта в свое время наказали Россию. Мы до сих пор это не признаем. Нас упрекали в том, что российское руководство вмешивается в дела спортивных организаций, а сейчас даже не прикрываясь ничем и руководство Великобритании, и теперь Италии рекомендует не пускать российских спортсменов. Это неприкрытое давление на спортивные организации. Эти вещи должны наказываться. Тут даже доказательств никаких не требуется. Здесь просто надо идти в суд и требовать от международных организаций, МОК и CAS, чтобы они принимали жесточайшие меры по наказанию. Прецеденты есть», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев призвал к реакции в срочном порядке на слова правительства Италии ATP, WTA и МОК.

«Если такая ситуация будет продолжаться, мне кажется, надо будет лишать эти турниры статусов международных организаций. Итальянское правительство начало выпендриваться. Самое главное, чтобы это не замялось. Это очень серьезные вещи. Вопрос не только тенниса. Это значит, что можно любую страну, любого спортсмена из-за политических взглядов, вероисповедания, национальности можно отлучать от тех или иных соревнований. К этому мы толерантными быть не должны», — добавил Свищев.

Турнир в столице Италии должен пройти с 8 по 15 мая.

В среду организаторы Уимблдонского турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.