Димитров во время матча с Хуркачем помог болгерл достать мяч из-под щита
11:43
Болгарский теннисист Григор Димитров в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл поляка Хуберта Хуркача (3:6, 6:4, 7:6).
Во время игры произошел курьезный момент. Болгерл не могла вытащить мяч, который застрял под щитом. Димитров помог девушке достать мяч.
Grigor ?— Oleg S. (@AnnaK_4ever) October 14, 2021
?@Eurosport_RU pic.twitter.com/gHJGgHYedU
Соперником Димитрова в полуфинале стал британец Кэмерон Норри. Ранее болгарин обыграл на турнире Даниила Медведева.
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