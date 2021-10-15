Димитров во время матча с Хуркачем помог болгерл достать мяч из-под щита

Болгарский теннисист Григор Димитров в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл поляка Хуберта Хуркача (3:6, 6:4, 7:6).

Во время игры произошел курьезный момент. Болгерл не могла вытащить мяч, который застрял под щитом. Димитров помог девушке достать мяч.

Соперником Димитрова в полуфинале стал британец Кэмерон Норри. Ранее болгарин обыграл на турнире Даниила Медведева.