Димитров о выходе в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе: «Стараюсь снова войти в хороший ритм на корте и жить без боли»

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над 12-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (3:6, 6:4, 7:6).

«Я продолжал бороться. После первого сета мне было очень тяжело настроить прицел. Я немного устал после предыдущего матча, у меня было слишком мало времени на отдых. Но я чувствовал, что какой-то запас еще есть. Я знал, что нужно прибавить и играть агрессивнее. Я начал чуть лучше читать его подачу, создавать себе больше шансов. Продолжать бороться и верить в себя, и это принесло мне победу.

Сейчас я стараюсь снова войти в хороший ритм на корте и жить без боли. Я просыпаюсь, чувствую, что тело в порядке, и это добавляет мне уверенности. Я наслаждаюсь каждым днем», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP Tour.

Соперником Димитрова в полуфинале стал британец Кэмерон Норри. Ранее болгарин обыграл на турнире Даниила Медведева.