Надаль дал характеристику Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что думает о сербе Новаке Джоковиче и швейцарце Роджере Федерере.

«Новак — невероятный теннисист, у него нет слабых мест. Он способен показывать результат на грунте, траве и харде. В этом сезоне он очень силен. В те дни, когда он не контролирует ситуацию, он делает так, что победа приходит к нему.

Федерер также отличный теннисист, он потрясающий, его стиль игры очень современен. Его сопернику сложно предугадать, как он будет играть, так как он может делать это по-разному», — цитирует Надаля Tennis Head.

В октябре Надаль преодолел отметку 6000 дней подряд в топ-10 рейтинга ATP. Надаль не выходил на корт с августа. 35-летний испанец пропустил Олимпиаду и US Open и пропустит остаток сезона-2021.