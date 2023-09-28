Де Минаур победил Маррея на турнире в Пекине, проигрывая в третьем сете со счетом 2:5 с матчболом
Австралиец Алекс Де Минаур победил британца Энди Маррея в первом круге турнира в Пекине (Китай) — 6:3, 7:5, 7:6 (8:6). Матч длился 2 часа 53 минуты.
12-я ракетка мира Де Минаур проигрывал в третьем сете со счетом 2:5, отыграв у Маррея три матчбола (два из них при счете 2:5).
Во втором круге Де Минаур встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Томми Пол (США).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алекс Де Минаур (Австралия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:3, 5:7, 7:6 (8:6)
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