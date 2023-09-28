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Сегодня, 17:15

Вавринка выбыл в первом круге турнира в Астане

Руслан Минаев
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Швейцарец Стэн Вавринка проиграл американку Маркосу Гирону во втором круге турнира в Астане (Казахстан) — 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:7 (6:8). Матч длился 2 часа 51 минуту.

Во втором круге Гирон встретится с победителем матча Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Доминик Тим (Австрия).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 017 850 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маркос Гирон (США) — Стэн Вавринка (Швейцария, 8) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Чжоу Йи (Китай, WC) — 6:2, 6:2

Стэн Вавринка
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