Вавринка выбыл в первом круге турнира в Астане
Швейцарец Стэн Вавринка проиграл американку Маркосу Гирону во втором круге турнира в Астане (Казахстан) — 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:7 (6:8). Матч длился 2 часа 51 минуту.
Во втором круге Гирон встретится с победителем матча Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Доминик Тим (Австрия).
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 017 850 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маркос Гирон (США) — Стэн Вавринка (Швейцария, 8) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Чжоу Йи (Китай, WC) — 6:2, 6:2
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