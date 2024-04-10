Де Минаур сыграет против Попырина в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в трех сетах обыграл Таллона Грикспура из Нидерландов во втором круге турнира в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:3 в пользу австралийца.

В следующем круге Де Минаур встретится со своим соотечественником Алексеем Попыриным, который ранее выбил из турнира действующего чемпиона россиянина Андрея Рублева.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 2:6, 6:2, 6:3

Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 7:5