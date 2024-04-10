Де Минаур сыграет против Попырина в 1/8 финала турнира в Монте-Карло
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в трех сетах обыграл Таллона Грикспура из Нидерландов во втором круге турнира в Монте-Карло.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:3 в пользу австралийца.
В следующем круге Де Минаур встретится со своим соотечественником Алексеем Попыриным, который ранее выбил из турнира действующего чемпиона россиянина Андрея Рублева.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 2:6, 6:2, 6:3
Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 7:5
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