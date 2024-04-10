Рублев проиграл Попырину во втором круге «мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Австралии Алексея Попырина во втором круге турнира в Монте-Карло — 4:6, 4:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут. Рублев 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Попырина 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В прошлом году Рублев стал чемпионом «мастерса» в Монте-Карло, обыграв в финале Хольгера Руне из Дании.

В третьем раунде турнира этого года Попырин встретится с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:4, 6:4