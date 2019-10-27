Российский теннисист Даниил Медведев в интервью французскому изданию L'Equipe рассказал о том, как следит за своим здоровьем.

— Что вы делаете сейчас, но никогда не делали раньше?

— Например, один человек в команде занимается моим здоровьем. Анализирует физическое состояние, объясняет, что надо есть и когда спать. Когда приехал в Китай, он подсказал, когда ложиться, чтобы меньше страдать от смены часовых поясов. Сказал, что сахар — вреден для восстановления организма. Так что во время турниров больше не ем сладкое. Хотя обожаю десерты. В Шанхае только после финаласъел несколько «макарон» (пирожные). И другие похожие детали.

— Полтора года с вами работает психолог Франциска Дозе. Но ваше первое сотрудничество в 2017 было провальным.

— В 2017 не чувствовал, что все идет так, как надо. А перед Уимблдоном в 2018, когда мы снова стали работать, Франциска немного изменила свой подход.

— Каким образом вы работаете?

— Сложно объяснить. Можем разговаривать обо всем: личной жизни, теннисе. Она не говорит, что именно мне стоит делать, но пытается направить, чтобы у меня получилось найти лучшее для себя. Как-то так.

Полностью интервью Медведева — в ближайшее время в «СЭ»