Медведев проиграл Кирьосу во втором круге турнира в Монреале

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира в Монреале со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.

Игра длилась 2 часа. 27-летний автралиец сделал 12 подач навылет, допустил 4 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 26-летнего россиянина — 13 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Кирьос сыграет с победителем в паре Алекс Де Минаур (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 15).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:2