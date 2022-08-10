Хачанов проиграл Чиличу во втором круге турнира в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл хорвату Марину Чиличу во втором круге турнира в Монреале со счетом 3:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час и 26 минут. 33-летний хорват сделал 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 26-летнего россиянина — 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Чилич сыграет с американцем Томми Полом.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 13) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:2