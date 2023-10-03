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Сегодня, 08:32

Медведев: «К концу карьеры хотел бы стать чемпионом всех важнейших турниров на харде»

Медведев хотел бы стать чемпионом всех важных турниров на харде
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том факте, что он выиграл 20 турниров в 20 разных городах.

«Я знаю, что мои 20 титулов были в разных городах. Я хотел бы продолжить добавлять. Я также хотел бы завершить свою карьеру, став чемпионом всех важных турниров на харде», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

3 октября 27-летний Медведев встретится с немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине.

Теннис
Даниил Медведев
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