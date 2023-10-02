Медведев сыграет против немца Зверева на турнире в полуфинале ATP Beijing 3 октября в 11:30

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине во вторник, 3 октября. Время начала матча — не ранее 11:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Также посмотреть видеотрансляцию матча можно в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Медведев — Зверев.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне Даниил победил на турнирах в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. 26-летний Зверев занимает десятую строчку в рейтинге ATP. Последний раз соперники играли друг против друга в третьем круге турнира в Цинциннати — тогда победу одержал Александр.

Турнир в Китае проходит на покрытии «хард» и относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составляет 3,63 миллиона долларов.