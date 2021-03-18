Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
08:30
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), обыграв американца Джона Изнера со счетом 6:3, 6:2. Поединок длился 57 минут.
Следующим соперником грека будет канадец Феликс Оже-Альяссим.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 053 560 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Джон Изнер (США) — 6:3, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия, 6) — 6:4, 6:3
Александр Зверев (Германия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:3
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Таллон Грикспур (Голландия, Q) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)
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