Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика), обыграв американца Джона Изнера со счетом 6:3, 6:2. Поединок длился 57 минут.

Следующим соперником грека будет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 053 560 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Джон Изнер (США) — 6:3, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия, 6) — 6:4, 6:3

Александр Зверев (Германия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:3

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Таллон Грикспур (Голландия, Q) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)