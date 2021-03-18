Рублев прокомментировал победную серию на турнирах ATP-500

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою серию из 22 побед подряд на турнирах категории ATP-500. По этому показателю он вышел на второе место в истории тура, опередив британца Энди Маррея (21).

На первом месте идет швейцарец Роджер Федерер, у которого 28 побед подряд.

«Дело не в турнирах ATP-500. Просто так получается. Я очень доволен своим выступлением. Рад, что играю и показываю хорошие результаты. Посмотрим, смогу ли я и дальше двигаться так», — приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

Напомним, 17 марта Рублев на турнире в Дубае победил американца Тейлора Фритца со счетом 6:3, 6:1. За выход в полуфинал россиянин поборется с венгром Мартоном Фучовичем.