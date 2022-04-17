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Сегодня, 17:26

Циципас выиграл теннисный турнир в Монте-Карло

Иван Шитик
Корреспондент
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Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Грек Стефанос Циципас обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время 23-летний Циципас выполнил три эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 22-летний Давидович Фокина один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка.

В прошлом году именно Стефанос также стал победителем турнира в Монте-Карло, обыграв в финале россиянина Андрея Рублева.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:3, 7:6 (7:3)

Стефанос Циципас
3
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