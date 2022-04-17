Циципас поделился эмоциями после победы на турнире в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал то, что он защитил титул чемпиона «Мастерса» в Монте-Карло. В финале он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:3, 7:6.

«Я очень горжусь собой. В какой-то момент дела шли не очень хорошо, но мне удалось сохранить спокойствие и довести матч до конца. Я действительно горжусь тем, что верю в свою игру. Иногда возникают сомнения в себе, но важно не опускать голову», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Также теннисист высказался об игре своего соперника по финалу Давидовича-Фокина.

«Алехандро сегодня боролся в те моменты, когда я уже не ожидал. Он умеет пробивать невероятные и внезапные виннерсы, играет непредсказуемо. Но мне удалось это минимизировать. Я знал, что он будет опасен, так что это отличная победа. Думаю, в будущем он покажет отличные результаты», — добавил Циципас.

За победу на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло греческий теннисист получит 1000 очков и в понедельник поднимется на второе место в чемпионской гонке ATP.