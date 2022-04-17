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Сегодня, 13:12

Все неудачи связаны с тем, что он разошелся с тренером". Тарпищев — о выступлении Карацева в Монте-Карло

Тарпищев прокомментировал выступление Карацева на «Мастерсе» в Монте-Карло
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Аслана Карацева на «Мастерсе» в Монте-Карло, откуда он вылетел в первом круге.

«Это чисто тренерский вопрос. Все неудачи связаны с тем , что он разошелся со своим тренером. Но давайте не будем нагнетать, сейчас нужно держаться вместе», — сказал Тарпищев «СЭ».

Россиянин Аслан Карацев прекратил участие в мужском парном турнире ATP в Монте-Карло (Монако)

Во втором круге Карацев вместе с австралийцем Джоном Пирсом проиграл немцу Тиму Пюцу и Майклу Винусу — 4:6, 6:4, 10:4.

Теннис
Аслан Карацев
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