Тарпищев прокомментировал выступление Карацева на «Мастерсе» в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Аслана Карацева на «Мастерсе» в Монте-Карло, откуда он вылетел в первом круге.

«Это чисто тренерский вопрос. Все неудачи связаны с тем , что он разошелся со своим тренером. Но давайте не будем нагнетать, сейчас нужно держаться вместе», — сказал Тарпищев «СЭ».

Россиянин Аслан Карацев прекратил участие в мужском парном турнире ATP в Монте-Карло (Монако)

Во втором круге Карацев вместе с австралийцем Джоном Пирсом проиграл немцу Тиму Пюцу и Майклу Винусу — 4:6, 6:4, 10:4.