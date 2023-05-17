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Сегодня, 10:22

Ханфманн — о победе над Рублевым: «Он больше не пугает меня. Я могу обыгрывать таких парней»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Янник Ханфманн прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в 1/8 финала «мастерса» в Риме.

«Это прекрасное чувство — выходить на корт против такого игрока, как Рублев, и он больше не пугает меня. Раньше я бы сказал: «Вау, хорошо, я не знаю, как я смогу с ним играть», но теперь я знаю, что могу обыгрывать таких парней. Я достаточно взрослый, чтобы видеть, что я могу делать на корте, особенно на грунте, и я чувствую себя опасным против любого соперника», — приводит слова Ханфманна сайт ATP.

В матче 1/4 финала турнира 31-летний Ханфманн сыграет с еще одним представителем России — Даниилом Медведевым.

Даниил Медведев. Медведев снова укротил Зверева. Россиянин стильно вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме
Теннис
Андрей Рублев
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