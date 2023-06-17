Циципас: «В теннисе больше боли, чем удовольствия, но это делает его особенным»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какой совет дал бы себе молодому.

«Здесь [в теннисе] больше боли, чем удовольствия. И именно это делает наш вид спорта таким особенным с точки зрения того, что он создан для очень немногих людей», — приводит Sportskeeda слова Циципаса.

Также грек высказался о своих достижениях в теннисе.

«В молодости я и представить не мог, как трудно мне будет добраться до туда, где я нахожусь сегодня. Думая об этом сейчас, я понимаю, что до сих пор в моей карьере было так много болезненных моментов, что я никогда не ожидал и не думал, что достигну всего этого», — добавил спортсмен.

Циципас является финалистом двух турниров «Большого шлема» и победителем девяти турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент 24-летний теннисист занимает 5-ю строчку в рейтинге АТР.