Грикспур сыграет с Томпсоном в финале турнира Хертогенбосе
Нидерландский теннисист Таллон Грикспур сыграет с Джорданом Томпсоном из Австралии в финале турнира ATP 250 в Хертогенбосе.
В 1/2 финала Грикспур обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 7:5, а Томпсон оказался сильнее Ринки Хидзиката (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:3.
Финал турнира пройдет 18 июня. Счет в личных встречах 1-0 в пользу Томпсона.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 673 630 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 7:5
Джордан Томпсон (Австралия) — Ринки Хидзиката (Австралия, LL) — 7:6 (7:5), 6:3
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