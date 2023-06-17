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Сегодня, 19:35

Грикспур сыграет с Томпсоном в финале турнира Хертогенбосе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нидерландский теннисист Таллон Грикспур сыграет с Джорданом Томпсоном из Австралии в финале турнира ATP 250 в Хертогенбосе.

В 1/2 финала Грикспур обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 7:5, а Томпсон оказался сильнее Ринки Хидзиката (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:3.

Финал турнира пройдет 18 июня. Счет в личных встречах 1-0 в пользу Томпсона.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 673 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 7:5

Джордан Томпсон (Австралия) — Ринки Хидзиката (Австралия, LL) — 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
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