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Сегодня, 22:28

Маррей признался, что опасается молодых игроков в туре

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о молодых игроках в туре.

«В последнее время я играл со многими молодыми игроками, и мне всегда тяжело играть против них. Когда я был в этом возрасте, то смотрел по телевизору, как выступают опытные теннисисты. Я уже немного знал их игру и понимал, как действовать против них. Сейчас я впервые вижу этих парней, вышедших прямо из юниоров, и это сложно», — приводит Independent слова Маррея.

Ранее британец вышел в финал травяного «Челленджера» в Ноттингеме. За титул он поборется с Артуром Казо из Франции. Матч между теннисистами пройдет 18 июня и начнется в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/tennis/andy-murray-nottingham-open-borges-b2359559.html
Теннис
Энди Маррей
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