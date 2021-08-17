Циципас рассказал, что ему помогает чувствовать себя более уверенным
11:22
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что повлияло на его уверенность.
«Личностный рост начинается за пределами теннисного корта, потом уже на уровне тенниса. Я больше не маленький мальчик. Когда мне был 21 год, я почувствовал, что все изменилось. Моя девушка помогла мне с новым гардеробом и задуматься о своей индивидуальности. Я начал ощущать, что мне это приносит удовольствие и помогает чувствовать себя увереннее», — цитирует Циципаса Voque.
На прошедшем турнире в Монреале теннисист дошел до полуфинала, где уступил американцу Райлли Опелке.
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