Циципас рассказал, что ему помогает чувствовать себя более уверенным

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что повлияло на его уверенность.

«Личностный рост начинается за пределами теннисного корта, потом уже на уровне тенниса. Я больше не маленький мальчик. Когда мне был 21 год, я почувствовал, что все изменилось. Моя девушка помогла мне с новым гардеробом и задуматься о своей индивидуальности. Я начал ощущать, что мне это приносит удовольствие и помогает чувствовать себя увереннее», — цитирует Циципаса Voque.

На прошедшем турнире в Монреале теннисист дошел до полуфинала, где уступил американцу Райлли Опелке.